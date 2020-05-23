مدير صحة الكرخ يتوقع تسجيل إصابات تفوق 100 حالة باليوم ويحذر من “أيام صعبة”

( المستقلة)… توقع مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، تسجيل إصابات جديدة تفوق 100 حالة، لليوم السبت، فيما حذر من “أيام صعبة”.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في فيسبوك، “من اليوم و صاعدًا سوف لا انشر عناوين الإصابات المسجلة في جانب الكرخ اولاً لكثرتها و ثانياً لعدم وجود جدوى من النشر لكون الإصابات انتشرت في كل مدن الكرخ و قراها و أريافها بدون استثناء”.

وأوضح أن “التقارير التي تصلني اليوم تباعًا تؤكد ان عدد الإصابات المسجلة اليوم قد تتجاوز المائة بينها عدد كبير من كبار السن والأطباء والممرضين والإداريين”.

وأضاف “لقد اتبعنا كل الطرق والوسائل الممكنة في النصح و حذرنا و حذرنا و حذرنا ولا من مجيب”.

وتابع “لقد منحنا الله فرصة عظيمة لم يمنحها لدولة أخرى غير العراق فلم يكن منّا الاّ ان اعرضنا عنها واني اكثر ما اخشاه ان تكون هذه الفرصة قد انتهت و علينا من اليوم ان نتوقع ايام صعبة”.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية امس الجمعة تسجيل ٧ وفيات و٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات إلى ٣٩٦٤، ومجموع الوفيات الى ١٤٧، فيما وصل حالات الشفاء الى ٢٥٣٢، والراقدين الكلي ١٢٨٥.( النهاية)