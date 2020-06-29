مدير صحة الكرخ: انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات تقابله زيادة كبيرة في المتشافين

المستقلة … أعلن مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، عن انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفايروس كورونا تقابله زيادة كبيرة في عدد المتشافين لليوم الثاني على التوالي.

وقال الحجامي في منشور على صفحته بموقع (فيس بوك)، إنه “لليوم الثاني على التوالي… انخفاض ملحوظ في عدد الاصابات تقابله زيادة كبيرة في عدد المتشافين، وأكثر من نصف عدد الأسرّة المخصصة لمرضى كورونا شاغرة في دائرتنا”.

وكان مصدر في دائرة صحة الكرخ ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بتعافي 461 مصاباً بفايروس كورونا.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفايروس كورونا في العراق 45402، وحالات الشفاء 21122، فيما يبلغ مجموع الوفيات 1756.