مدير تربية : المحاضر أولى من غيره بالتعيين لقاء ماقدمه من خدمة مجانية

المستقلة /سرى جياد/أكد مدير تربية الكرخ الثانية الأستاذ قيس إسماعيل الكلابي أن المحاضرين المجانيين أولى من غيرهم بالتعيين لقاءخدمتهم المجانية واكتسابهم خبرة وتدريب في التدريس .

وقال الكلابي في تصريح للـ(المستقلة) اليوم الاخميس انه حق الخريجين جميعا محفوظ لاننا طالبنابوضع ضوابط من اجل العدالة في شروط التعيين وهي باحتساب درجة مقابل كل سنة تخرج لضمان الحقوق للجميع في حال تم إطلاق الدرجات الوظيفية وانه تمت مطالبة الجهات الخمسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التربية ومحافظة بغداد ووزارتي التخطيط والمالية عند وضع ضوابط التعيين يجب أن تحتوي المحاضرين أولاومن بعد تعيينهم تفتح التعيينات للآخرين الغير محاضرين ، معربا عن تمنيه أن ينال الجميع حقه بالتعيين.

وذكر الكلابي انه تم الاعلان في وقت سابق عن وجود مايقارب ٣٠٠٠آلاف درجة وظيفية في مديرية تربية الكرخ الثانية

وبعد مباشرة الملاكات التربوية أمس بمشاركة المحاضرين الاختياري لمعرفة استمراريتهم بالدوام من أجل التأكيد على التزامهم والمطالبة بحقوقهم.

وفيما يخص بداية العام الدراسي قال الكلابي ان وزارة التربية هيأت كافة الاستعدادات ووضعت اكثر من خطة حول كيفية دوام التلاميذ لكن يتوقف على ماذا ستؤول إليه الأمور الصحية وموضوع جائحة كورونا فاذا أستمر الوباء على ماهوعليه الآن فتذهب وزارة التربية باتجاه التعليم المدمج واذا انحسر الوباء سيعود الدوام كالسابق اما اذا جاءت موجة أخرى من وباء كورونا وازدادت عدد الاصابات فسيكون الخيار التعليم الإلكتروني عن طريق منصة نيوتن مبينا أن هناك أكثر من خيار وكل الخطط جاهزة بعد انتهاء أداء امتحانات الدور الثاني وبعد التشاور مع خلية الأزمة ولكل خيار هناك حل.(النهاية)