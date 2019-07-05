مدير بلديات ذي قار يرفع دعوى قضائية ضد صحفي

(المستقلة).. قال الصحفي (حسام الغزي) مراسل وكالة اضواء الناصرية ان مدير بلديات ذي قار رفع دعوى قضائية ضده بسبب عمله الصحفي.

ونقلت الجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق،عن الغزي قوله ان الدعوى جاءت اثر انتقاده سوء الادارة وتردي الخدمات في المدينة بعد ست سنوات من تولي المدير لإدارة البلديات، الامر الذي جُير على انه تشهير شخصي، في حين ان الانتقاد لم يكون فيه اي طابع شخصي.

واستنكرت الجمعية ما يتعرض له الصحفيون من تضييق بوسائل متعددة و ابرزها استخدام القضاء كوسيلة للمنع و تكميم الأفواه و تقييد الحريات، وذلك استنادا لقوانين موروثة من الحقبة الشمولية الماضية، اذ يعد ذلك انتهاكا صريحا للدستور الكافل لحرية العمل الصحفي بكل اشكاله.

وطالبت الجهات القضائية في ذي قار و سائر المحافظات بدراسة موضوعية تسبق قبول اي دعوى قضائية من جهات متنفذة ضد الاعلاميين.