مدير الناحية : معمل سمنت كبيسة تسبب باختناق الاهالي وهلاك حقول الدواجن

المستقلة … اعلن مدير ناحية كبيسة بمحافظة الانبار خالد الكبيسي، عن هلاك حقول الدواجن وبساتين النخيل واختناق الاهالي بسبب كثافة الغبار الذي يخلفه معمل سمنت كبيسة ، فيما ناشد الحكومة المحلية بـ”التدخل في الموضوع وانقاذ اهالي الناحية .

وقال الكبيسي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس ، ان “ناحية كبيسة جنوب مدينة هيت ٧٠كم غرب الرمادي، منكوبه بسبب غبار معمل سمنت كبيسه”.

واضاف الكبيسي، ان “ادارة الناحية سجلت حالات اختناق وتسمم بين الاهالي وهلاك سبعة حقول دواجن ونفوق ٧٠ الف طير فيها فضلا عن تضرر البساتين وتضرر الف و٧٠ نخلة فيها بسبب غبار معمل سمنت كبيسه”.

وناشد الكبيسي الحكومة المحلية بـ”التدخل في الموضوع وانقاذ اهالي الناحية وحقول الدواجن والبساتين فيها من هذه الكارثة من خلال الضغط على صاحب المعمل بوضع فلاتر ومنع تسريب الغبار من المعمل”.