مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم يكشف الحالة النفسية لها.. فيديو

المستقلة/ منى شعلان/ كشف جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن الحالة النفسية التى تعيشها فى أزمتها الحالية ، وخاصة زوجها .

وأكد لامارا أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بخير هى وعائلتها ، قائلا :”الحمد لله هي وأولادها بألف خير، ونطمئن جمهورها بأنها أفضل حاليًا”.

وأكد لامارا ، خلال حديثه لبرنامج “تريندينج”، المذاع علي قناة “إم بي سي 4″، أنه لا صحة لما تردد حول استدعاء نانسي عجرم للتحقيق وعرضها علي طبيب شرعي للتحقق من إصابتها أثناء حادث السرقة.

وعلق على الشائعات التى تحيط بالفنانة اللبنانية ، قائلا :”تعودنا علي مثل هذه الشائعات، ونقول لمن يردد هذه الأمور الله يسامحكم وبكرة تظهر الحقيقة وكل شيء يبقي بخير”.

وأضاف : “لا أحد يصدق الشائعات المنتشرة حاليًا بشأن نانسي عجرم، فهناك تحقيق يجري وعلي ضوءه ستتكشف الحقائق للجميع”.