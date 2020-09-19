مديرية شهداء كربلاء تعلن فتح الإستمارة الالكترونية الخاصة بذوي الشهداء

المستقلة / أعلنت مديرية شهداء كربلاء، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم للطلبه الراغبين بتعديل الترشيح وقبول خريجي الدراسة الاعداديه للسنه السابقه.

وقال مدير مديرية الشهداء علي هادي العرداوي في تصريح صحفي، انه “تم فتح الاستماره الالكترونية للقنوات تعديل الترشيح وقبول خريجي الدراسة الاعدادية للسنه السابقه”.

وأوضح، انه “على الطلبه الراغبين بالتقديم الاسراع ومراجعة المديريه واستلام الاستماره من الشعبه العلميه”.

وبين، ان “عدد الطلبات التي قدمت على مقاعد دراسية لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ ضمن قناة ذوي الشهداء للدراسات العليا ولجميع الفئات بلغت ١٧٥ طلب”.

وأشار الى، “التقديم يكون ضمن الضوابط التي وضعتها اللجنة المركزية في مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي حسب الاستمارات المرقمه ب٥٠٢ لذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا جرائم النظام البائد واستماره رقم ٧٠٠ لذوي شهداء ضحايا الارهاب”، مبينا ان التعليمات الخاصة لمؤسسة الشهداء تقتضي بإستثناء ذوي الشهداء من جميع الضوابط وإعطاء نسبة 10% من المقاعد لذوي الشهداء وتخفيض ٢٥٪؜ في الجامعات الاهلية”.