مديرية شرطة : مصرع 4 اشخاص جراء الفيضانات في محافظة دهوك

(المستقلة) … اعلنت مديرية شرطة دهوك، الاحد، عن مصرع اربعة اشخاص جراء الفيضانات التي اجتاحت المحافظة الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة هيمن سليمان في بيان تلقت (المستقلة)، نسخة منه ان “اربعة اشخاص لقوا مصرعهم في دهوك جراء الفيضانات التي اجتاحت المحافظة الليلة الماضية”.

واضاف سليمان ان “الفيضانات ادت الى غرق اكثر من ثلاثين سيارة”.

واعلن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في دهوك بيوار عبدالعزيز، امس السبت، ان فيضانات قوية اجتاحت مركز مدينة دهوك والمناطق المحيطة بها، مؤكدا ان الفيضانات الحقت اضرارا بعشرات المنازل وغرق عدد من السيارات.