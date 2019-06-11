مديرية المرور تعلن قطع الطرق المؤدية لملعب الشعب عصر اليوم

(المستقلة) … اعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، ان القوات الامنية ستقطع الطرق المؤدية الى تقاطع ملعب الشعب الدولي عصر اليوم ،الثلاثاء، واعادة فتحها بعد انتهاء مباراة كروية تقام على ارض الملعب.

وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “معاون قائد عمليات بغداد / الرصافة طلب التعميم بان القوات الأمنية ستقوم بقطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب) اليوم ابتداء من الساعة الخامسة مساء ولحين انتهاء مباراة القوة الجوية والزوراء”.

يشار الى ان فريقي الزوراء والقوة الجوية سيلتقيان عصر اليوم ،الثلاثاء، في مباراة تقام على ملعب الشعب الدولي ضمن الدور نصف النهائي لبطولة الكأس.