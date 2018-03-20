الجنسية تعلن ايقاف العمل بثلاث دوائر احوال مدنية في اربيل

(المستقلة) … اعلنت مديرية الجنسية العامة، الثلاثاء، عن ايقاف العمل بثلاث دوائر احوال مدنية في اربيل اعتبارا من الاحد المقبل.

وقال مدير الجنسية اللواء مهدي نعمة الوائلي في بيان تلقت (المستقلة)، انه “سيتم غلق ثلاث دوائر احوال مدنية في محافظة اربيل هي (عنكاوة – شقلاوة -خليفان) اعتبارا من الاحد المقبل الموافق الـ25 من اذار الحالي”.

واضاف الوائلي ان “ذلك جاء بهدف اصدار البطاقة الوطنية للمواطنين”، مشيرا الى ان “الحجز سيكون عن طريق الموقع الالكتروني”.

وكانت مديرية الجنسية العامة أوقفت العمل في عدة دوائر تابعة لها تمهيدا لبدء العمل بإصدار البطاقة الوطنية للمواطنين.