مديرية الاحصاء : البرتقال والليمون الاكثر انتاجا من بين الحمضيات في العراق

( المستقلة ) … أعلن الجهاز المركزي للاحصاء، أن البرتقال الاكثر انتاجا من بين الحمضيات عام 2018، مشيرة إلى أن الاحصاء لم يشمل اقليم كردستان وبعض المحافظات بسبب الاوضاع الامنية فيها.

وقالت مديرية الاحصاء الزراعي التابع للجهاز في تقرير تلقت ( المستقلة ) نسخه منه اليوم الاحد ، إن “البرتقال كان الاكثر انتاجا بين الحمضيات الاخرى حيث قدر انتاج البرتقال لعام 2018 بـ 72816 طـن للموسم الشتوي للمحافظات المشمولة بانخفاض قدرت نسبته 6.2% عن الموسم الماضي”، مبينا أن “انتاج الليمون حامض بلغ 3710 طن بزيادة قدرت 4.1% عن الموسم الماضي”.

واضافت المديرية ان “انتاج الليمون الحلو لعام 2018 بلغ 721 طن للمحافظات المشمولة بانخفاض قدرت نسبته 1.7% عن الموسم الماضي”، مشيرا الى ان “انتاج محصول اللالنكي قدر 2990 طن للموسم الشتوي الحالي للمحافظات المشمولة بارتفاع قدر نسبته 0.9% عن الموسم الماضي”.

واشارت المديرية الى ان “انتاج النارنج بلغ 17393 طن للموسم الشتوي 2018، بزيادة قدرت نسبتها 2.2% عن الموسم الماضي”، لافتتا الى ان “الاحصاء لم يشمل اقليم كردستان ، اضافة الى عدم شمول محافظات كركوك والانبار وصلاح الدين بسبب الوضع الامني فيها”.