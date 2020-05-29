“مدونة الولد العاق” مجموعة جديدة للقاص سعدون البيضاني

(المستقلة).. عن اتحاد الادباء والكتاب في ميسان صدر للقاص والروائي سعدون جبار البيضاني مجموعة جديدة بعنوان (مذكرة الولد العاق).

تضمنت المجموعة التي جاءت في 95 صفحة (50) نصا قصصيا توزعت ما بين قصص قصيرة، وقصص قصيرة جدا ، كتبت بالأسلوب المتميز الذي عرف به البيضاني .

والقاص سعدون البيضاني من مواليد ميسان-المجر الكبير 1956 . سبق وان اصدر عدد من المجاميع القصصية والروايات منها :

جنون من طراز رفيع/ مجموعة قصصية /دار الشؤون الثقافية بغداد – 1999

مخلوقات ومدن / مجموعة قصصية مكتب المدى بغداد 2001

خيبة يعقوب / رواية /منشورات منتدى عين للثقافة والابداع 2006

أسفل الحرب ..أسفل الحياة / مجموعة قصصية الاتحاد العام للأدباء والكتاب في ميسان 2012 .

نافلة الخراب / رواية – – دار ميزوبوتاميا ، بغداد 2016 .

زفاف على خيول بيض قصص قصيرة / مركز الآداب والفنون / بيروت 2017 .

يذكر ان الاتحاد العام للادباء والكتاب في ميسان قد بادر الى اصدار عدد من المجاميع القصصية والشعرية لعضائه اضافة الى اصدار مجلتين لادب الشباب، والاطفال.