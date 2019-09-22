مدونة الموضة الكويتية آسيا تخلع الحجاب

(المستقلة)..فاجأت مدونة الموضة الكويتية الشهيرة آسيا الفراج الشهيرة باسمها الفنّي آسيا عاكف Ascia AKF متابعيها عى مواقع التواصل الاجتماعي بل صدمتهم عندما ظهرت في صورة وقد أطلقت شعرها وتخلت عن غطاء الرأس بل وظهرت في أخرى مع زوجها وقد ارتدت أكمام قصيرة أظهرت بعض رسومات الوشم على ذراعيها.

أثارت بذلك المدونة والعارضة ومصممة الأزياء الكويتية من أم أمريكية الجدل بين متابعيها وجمهورها والذين تباينت ردات فعلهم الأمر الذي توقعته بالفعل آسيا لذا علقت على الصورة قائلة: “تبون تعرفون موضوع هالبوست. اللنك في البايو. شكراً لكم من القلب” وكان الجواب في فيديو نشرته آسيا على قناتها الرسمية على يوتيوب حاملاً عنوان To New Beginnings أي “لبدايات جديدة” والذي استغرق حوالي 8 دقائق شرحت خلالها ما كانت تخفيه في قلبها وأسبابها وراء هذا القرار.

استهلت كلامها بأنها قامت بتصوير الفيديو عدّة مرّات، لتتمكن من إيصال فكرتها بوضوح والإفصاح عن ما يجول بداخلها. كما تابعت أنها تعتبر أن خيارات المرأة في ما خصّ جسمها، هو قرار خاص بها وليس من شأن أحد أن يتدخّل، لكن رأت أنها مُدينة للناس بتقديم تفسير واضح عن قرارها الصادم بما أن طبيعة عملها تقوم على التواصل مع الجمهور.

من الأمور التي شرحتها في الفيديو: ”إنها شعرت بالضيق والحزن لوقت طويل وكانت تظن أن ذلك بسبب ضغوط عملها والشهرة والتواصل المستمر عبر سنوات حياتها مع الانترنت، لكنها اكتشفت مؤخرًا أن سبب قلقها النفسي هو ازدواجية حياتها وتغير قناعاتها بشأن مظهرها، لذا قررت اتخاذ خطوة جريئة ومواجهة الأمر وخلع الحجاب“.

وأضحت أنها عندما اتخذت قرر ارتداء الحجاب أو الوربان بالأحرى وكانت حينذاك في التاسعة عشر من عمرها كان ذلك مبنية على قناعة تامة لكنها الآن وهي على أبواب الثلاثين تغيرت أمور كثيرة بداخلها، ونضجت أكثر في حياتها.

المصدر: harpersbazaararabia