مدن العالم تضيء معالمها السياحية بعلم لبنان: برداً وسلاماً لبيروت

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(المستقلة)..في حب لبنان وتضامناً مع شعبه، جراء انفجار بيروت الضخم الذي أسفر عن أكثر من 130 قتيل وآلاف الجرحى، أضاءت العديد من دول العالم معالمها السياحية وأبنيتها الشهيرة بألوان العلم اللبناني.

من أهرامات الجيزة في مصر، إلى برج خليفة وجزيرة ياس في الإمارات، وأبراج الكويت وشوارع السعودية وجسر الطبيعة في طهران، وحتى البرازيل وبرلين والولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الدول وأكثر شاركت في مظاهرة رمزية تضامناً مع لبنان.

قلعة حلب- سوريا
من برلين إلى بيروت
مدن سعودية تضع علم لبنان على أبنيتها تضامناً
متحف قطر الوطني
متحف الفن الإسلامي في الدوحة- قطر
مبنى Brussels Town Hall في بروكسل- بلجيك
فندق تبيستي في بني غازي- ليبيا
علم لبنان على برج غلاطة – تركيا
سلاماً بيروت- فنان فلسطيني يتضامن مع لبنان على شاطئ بحر غزة
جسر الطبيعة- طهران
جزيرة ياس في أبو ظبي- الإ‘مارات
تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو- البرازيل
بناية FIESP في جاد Paulista في ساو باولو- البرازيل
برج كابيتال جيت في أبو ظبي- الإمارات
برج إيفل في باريس يطفئ أنواره تضامناً مع لبنان
برج الحرية- طهران
أهرامات الجيزة- مصر
الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطينية
أبراج الكويت- الكويت
شوارع السعودية
City Hall Los Angeles- الولايات المتحدة الأمريكية
شاطيء غزة

 

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