مدن العالم تضيء معالمها السياحية بعلم لبنان: برداً وسلاماً لبيروت

(المستقلة)..في حب لبنان وتضامناً مع شعبه، جراء انفجار بيروت الضخم الذي أسفر عن أكثر من 130 قتيل وآلاف الجرحى، أضاءت العديد من دول العالم معالمها السياحية وأبنيتها الشهيرة بألوان العلم اللبناني.

من أهرامات الجيزة في مصر، إلى برج خليفة وجزيرة ياس في الإمارات، وأبراج الكويت وشوارع السعودية وجسر الطبيعة في طهران، وحتى البرازيل وبرلين والولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الدول وأكثر شاركت في مظاهرة رمزية تضامناً مع لبنان.