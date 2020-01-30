مدفعية الاحتلال تقصف رفح

المستقلة / أقدمت طائرات الاحتلال مساء الخميس، على شن عدة غارات استهدفت أراض زراعية شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع قصف لمدفعية الاحتلال لنفس المنطقة بعدة قذائف، وبحسب وكالة صفا فإن القصف استهدف أراض زراعية ومناطق قريبة من مخيم العودة شرقي المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن القصف استهدف أيضا نقطة رصد تابعة للمقاومة في المنطقة.

وعزز جيش الاحتلال قواته المنتشرة في الضفة الغربيّة وبمحاذاة قطاع غزة، غداة إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتسوية في الشرق الأوسط.

وقال الجيش إن صاروخاً أطلق من غزة، مساء الأربعاء، وهو الأول منذ أن كشف ترمب خطته في واشنطن الثلاثاء.

وأعلن أن “مقاتلات قصفت عددا من الأهداف التابعة لحماس في جنوب قطاع غزة” الليلة الماضية.