مدرسة الخالصي تقرر اسئناف صلاة الجمعة اعتبارا من الأسبوع الحالي

المستقلة.. أعلنت لجنة تنظيم صلاة الجمعة في مدرسة الإمام الخالصي في الكاظمية عن استئناف اقامة صلاة الجمعة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل 18 أيلول 2020م.

وحددت اللجنة عدد من الشروط داعية المصلين التقيد بها وتتضمن وجوب التعفير الصحي قبل الدخول إلى باحة المدرسة.اضافة الى وجوب ارتداء الكمامات طيلة فترة الخطبتين والصلاة ايضاً، مع الحفاظ على التباعد بين شخص وآخر بمسافة لا تقل عن متر واحد.

ودعت اللجنة المصلين الى جلب سجادة صلاة مع كل مصلي ، وترك التقبيل والمصافحة قبل الصلاة وبعدها.

وفضلت عدم حضور الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة، والملامسين للمصابين بالفايروس، ومن يشك بإصابته، مؤكدة ان ذلك ملزم شرعاً.