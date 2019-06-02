مدرسة الإمام الخالصي تدعو إلى تحرّي هلال شهر شوال بعد غروب غد الاثنين

(المستقلة)..دعت مدرسة الإمام الخالصي، الاحد، إلى تحرّي هلال شهر شوال لسنة 1440هـ في غروب شمس الاثنين 3 حزيران 2019م، والإخبار عن أي مشاهدة شرعية موثوقة للهلال.

وقال بيان اصدرته المدرسة اليوم “تدعو مدرسة الإمام الخالصي أبناء أمتنا الإسلامية في كل مكان، وأبناء العراق خاصة إلى تحريّ هلال شهر شوال لعام 1440هـ، وذلك في غروب شمس يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك المصادف3 حزيران 2019م، وسيكون اجتماع الهيئة العلمية والوفود المشاركة في مدرسة الإمام الخـالصي في التاريخ والوقت المذكورين”.

واشار الى ان مدرسة الإمام الخالصي ستشارك “في الاجتماعات العلمية الأخرى المنعقدة لنفس الغاية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات الأخرى”، منوها الى ان “مكتب الإمام الخـالصي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف سيكون مشاركاً في اللقاءات المعقودة لهذا الأمر، وتكون أبوابه مفتوحة لاستقبال الشهادات الموثوقة”.