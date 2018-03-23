مدرب قطر: سنلعب للفوز أمام سوريا

(المستقلة)… أكد مدرب المنتخب القطري فليكيس سانشيز أن فريقه سيلعب من أجل الفوز امام سوريا.

وقال سانشيز خلال المؤتمر الصحفي للمنتخب القطري قبل مواجهة سوريا اليوم الجمعة ان “سوريا تمتلك مدربا جديدا يختلف عن الذي قادها أمامنا في تصفيات كأس العالم وهي نقطة تصب في مصلحتنا”.

واضاف ان “سوريا منتخب قوي وسنلعب من اجل الانتصار قبل التفكير في التعادل من اجل احراز اللقب بكامل النقاط”، مبينا ان “التركيز الذهني والانسجام ابرز اسلحتي بمواجهة سوريا”.

يشار الى ان المنتخب القطري سيواجه نظيره السوري يوم غد السبت على ملعب جذع النخلة.(النهاية)