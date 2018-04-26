مدرب الحسين : عازمون على تحقيق نتائج ايجابية امام نفط الجنوب

(المستقلة) … أكد المدير الإداري لفريق الحسين بكرة القدم، فاضل زغير، اليوم الخميس، أن فريقه الحسين أنهى تحضيراته لمواجهة مضيفه نفط الجنوب على ملعب الزبير في تمام الساعة الرابعة، مبينا ان الجميع عازم على تحقيق نتائج ايجابية.

وقال زغير في تصريح الصحفي ، إن “الفريق أنهى أخر حصة تدريبية له على ملعب المباراة تمهيدا لمواجهة نفط الجنوب”.

واضاف ان “الجميع عازم على تحقيق نتيجة ايجابية والعودة بها إلى الديار خاصة وان الفريق قادم من انتصارين مهمين في الجولتين الماضيتين”.

وتابع أن “الفريق جاهز بكل عناصره ولا توجد هناك غيابات مؤثرة في صفوفه”، مؤكداً أن “جميع اللاعبين بمستوى واحد أن كانوا أساسيين او على دكه البدلاء فالجميع يقدم مستوى واحد وبروح الفريق الواحد”.

يشار إلى أن فريق الحسين يحتل المركز السادس عشر في لائحة ترتيب الدوري العراقي الممتاز برصيد 22 نقطة.