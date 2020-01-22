مخرج للفنان الراحل إسماعيل ياسين:”وشك كله بق”.. والأخير يذهب لطبيب تجميل

المستقلة/ منى شعلان/ تعرض الفنان الراحل إسماعيل ياسين، لمواقف كثيرة بسبب فمه الكبير ، الذى إشتهر وتميز به ، داخل الوسط الفني، بل أيضا قام بالغناء بفمه.

وروى الفنان الراحل ، فى أحد اللقاءات ، عن موقفا تعرض له بسبب فمه الكبير ، حيث أنه كان يشارك فى فيلم علي بابا والأربعين حرامي الذي كان أول بطولة له ، وعندما رأه المخرج قال له :إيه رأيك في شكلك الملخبط ده، فرد عليه ماله، فقال له وشك كله بق.

ليرد عليه ياسين ، قائلا : وتفتكر أعمل إيه إذا كان ربنا خلقني كده ! ، فكان رد المخرج روح لجراح تجميل خليه يعمل لك عملية يضيق بيها بقك شويه وبعدين تعال لي، وبالفعل توجهت لمركز تجميل فطلب مني 30 جنيها فتركته وكان أحسن قرار أخذته في حياتي.

ويعتبر الفنان الراحل إسماعيل ياسين، الممثل الوحيد الذى تحبه كل الأجيال بمختلف أعمارها، فلم يشهد تاريخ الفن المصرى ممثلاً كان يعمل ليلاً نهاراً مثل هذا الرجل ليصل مجموع ما قدمه إلى 400 فيلم و51 مسرحية ليرتبط به الجمهور من خلال شخصيته الكوميدية التى طالما محفورة فى أذهان الجميع.