مختص .. استحداث شاحنات اسوزو يدعم الصناعة

(المستقلة)..قال المختص بالشان الاقتصادي احمد العطار ان وجود شراكة محلية مع شركة اسوزو اليابانية العالمية يمثل خطوة إيجابية على طريق تفعيل الصناعة النوعية في العراق .

وأشار العطار الى ان السوق العراقية تربطها علاقه وثيقة مع شركة اسوزو التي عرفت بمنتجاتها النوعية التي لاقت استحسان المواطن العراقي .

وأوضح ان انتاج الشركة يمثل دعم إيجابي لواقع الصناعة حيث ثم توريد تكنلوجيا متطورة الى البلد تساعد الكفاءات المحلية على ادارتها والتعامل معها .

يذكر ان الفترة الماضية شهدت شراكة وطنية دولية تمثلت بوازرة الصناعة وشركة نبع زمزم المحلية مع شركة اسوزو العالمية .