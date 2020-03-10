مختصون: نسبة الشفاء من كورونا تصل لــ 95%

المستقلة /قلل متخصصون في الشأن الصحي من حالة القلق جراء انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم.

وقالوا خلال ندوة لجنة تثقيف صيدلاني في نقابة الصيادلة بعنوان ” كابوس العصر الفيروسي كورونا”، أن نسبة الشفاء من المرض تصل إلى 95 بالمئة.

وهدفت الندوة إلى توعية القطاع الصيدلاني بفيروس كورونا المستجد من خلال اتباع اساليب الوقاية من قبل الفرد والمجتمع.

وتحدث مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية ومسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق عن ماهية الفيروس وتاريخه وطرق انتشاره وأهم الأعراض والعلامات التي تظهر على المصاب وطرق الوقاية منه وأهمية التوعية بأخطاره.

وأشار إلى اجراءات الوزارة عند الاشتباه بالاصابات والحجر الصحي، لافتا إلى ان الحجر الصحّي استراتيجية متّبعة للحد من تواصل الحالات المشتبه بها مع باقي المواطنين داخل قسم مخصص مشترك.

واكد ان الاجراءات المتبعة التي تقوم بها الوزارة هي ضمن الأسس العالمية ووفقا للاجراءات التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس في العالم.

وأكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن فيروس كورونا غير قاتل ولكن خطورته تكمن في سرعة انتشاره، كما تدل المؤشرات على ان نسبة الشفاء منه تصل إلى 95 بالمئة.

وأشار إلى ان الاردن خاض تجارب سابقة في مكافحة الأوبئة التي انتشرت خلال الفترات الماضية، داعيا إلى رفع مناعة الجسم بتناول الأغذية الطبيعية وممارسة الرياضة للوقاية من الفيروس، والالتزام بالنظافة الشخصية من خلال غسل اليدين، وارتداء الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات المرض الكمامات الطبية.

وقالت رئيسة لجنة تثقيف صيدلاني الدكتورة وسن الوحش أن الصيدلاني جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية في المجتمع من خلال تواصله المستمر مع الناس والمرضى في ظل زيادة الشعور بالخوف من الإصابة بهذا الفيروس وانتشاره.