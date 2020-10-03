مختصة بزوّار الأربعينية .. القبض على عصابة تسرق الهواتف

المستقلة/- ألقت القوات الأمنية القبض على عصابة مكونة من شخصين يقومان بسرقة الهواتف من زائري الأربعينية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم إن “مفارز الشؤون الداخلية والأمن ضمن محور الهندية والمكلفة بتأمين الحماية للمواكب الحسينية والإشراف على عمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على متهمين اثنين يقومان بسرقة الهواتف النقالة من الزوار، حيث اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية أصوليا”.

وقالت الوزارة إنه “القت المفارز ذاتها القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة، وقد تم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال أوراقه التحقيقية”. (النهاية)