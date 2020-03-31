مخاوف من موجة كورونا ثانية في ووهان

المستقلة /بعد الانحسار الكبير لأعداد مرضى فيروس كورونا المستجد في ووهان وسط الصين، أعادت صور ومقاطع فيديو حديثة المخاوف من عودة المرض إلى المدينة التي شهدت ظهوره الأول أواخر العام الماضي.

وفي الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ازدحام كبير في محطات النقل وداخل الحافلات العامة في ووهان، البؤرة الأساسية لظهور فيروس كورونا.

وتم عزل مدينة ووهان فعليا عن العالم الخارجي منذ 23 يناير الماضي، فيما جرى تعليق عمل كافة وسائل النقل في المدينة، بما في ذلك المترو والحافلات والعبارات والمطارات ومحطات السكك الحديدية.

ويحظر على السكان مغادرة المدينة دون إذن خاص، كما يتم الدخول إلى ووهان وفقا لنفس المبدأ.

لكن مع تراجع أعداد المرضى، أعيد فتح أكثر من 100 طريق للحافلات للجمهور في ووهان منذ الأربعاء، بعد أن رفع مسؤولو مقاطعة خوبي قيود السفر في معظم الأنحاء.

وبحسب مقطع مصور متداول على مواقع التواصل في الصين وخارجها، يظهر حشد كبير من الركاب يصارعون من أجل الصعود على متن إحدى الحافلات.

ووفق مراقبين، يثير الأمر مخاوف من ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا، رغم أن المدينة لم تسجل إي إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وفي هذا الصدد أوضحت السلطات المحلية أنها ستطبق إجراءات صارمة للسيطرة على عدد الركاب في وسائل النقل ومنع حدوث الازدحام في الأماكن العامة.

وحاليا يجري قياس درجات الحرارة للركاب قبل صعودهم على متن الحافلات، كما أن كل راكب يحتاج إلى إظهار رمز شريطي “باركود” مخصص لإثبات خلوه من الفيروسات.

وقال متحدث باسم شركة الحافلات المحلية في ووهان: “سنقوم أيضا بتعيين المزيد من المتطوعين لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم رمز صحي أو لا يعرفون كيفية الحصول على واحد”.

وكذلك يمنع صعود أي راكب لا يضع كمامة واقية على وجهه، وفقا للصحف المحلية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي غيّر فيه مسؤولون في ووهان مستوى الخطر في مدينتهم من “مرتفع” إلى “متوسط”.