مخاطر تناول فيتامين “د”

المستقلة / قالت ناديا فرولوفا، نائبة رئيس أطباء أمراض الكلى في المستشفى السريري رقم 2 في موسكو، في مقابلة مع إذاعة “غوفوريت موسكفا” (موسكو تتحدث)، إنه يجب تناول فيتامين (د) فقط عند مراقبة مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم.

أكدت فرولوفا أن هذا الفيتامين يحتوي على سمية كلوية، أي أنه يمكن أن يؤدي إلى تلف في الكلى .

وقالت: “إذا كانت مستويات الكالسيوم مرتفعة جدا في الدم، يمكن أن يحدث تلف خطير في الكلى”.

وذكرت الطبيبة أنه في خطوط العرض، التي يوجد جزء كبير من الأراضي الروسية فيها، حتى في فصل الصيف، يكون هناك القليل من الشمس.

كما تعلمون، يسمى فيتامين (د) ” فيتامين الشمس”، لأن مقداره في الجسم يعتمد على الأيام المشمسة من السنة.