مخاطر تناول الشاي على معدة فارغة

المستقلة / يعد الشاي من أكثر المشروبات الساخنة استهلاكاً في العالم، نظراً لمذاقها اللذيذ المنعش ورخص أثمانها، لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية، معلومات عن أضرار تناول الشاي الأسود على معدة فارغة.

شددت خبيرة التغذية؛ أن تناول الشاي على معدة فارغة يتسبب في تعرض الكبد للتلف والتسمم الكبدي، كما أن الإفراط منه يسبب مجموعة من الأضرار، كالتالي:

-سوء امتصاص الحديد الموجود في الأغذية.

– ارتفاع في ضغط الدم.

– صبغ الأسنان باللون الأصفر.

– قرحة في المعدة.

– الإمساك في حال تعرض للغلي لمدة طويلة.

– مشاكل للجهاز الهضمي.

وأوصت الطبيبة، بتناول الشاي مرتين يومياً؛ بعد تناول الوجبة بساعتين.