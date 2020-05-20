محيي إسماعيل ضحية رامز مجنون رسمي

وقع الفنان محي إسماعيل ضحية الفنان رامز جلال في الحلقة السابعة والعشرين من برنامج “رامز مجنون رسمي”، المذاع على قناة ” إم بي سي مصر”، وأكد رامز أن الحلقة ستشهد صراعا بين إثنين من ابرز مجانين الوسط الفني المصري.

وبدأ رامز جلال حلقته بالمقدمة الساخرة من الفنان محيي إسماعيل قائلا: في أساطير في الفن عبقريتهم مقصرتش عليهم الفرق بين الجنون والعبقرية شعره واحدة صاحبنا اللي معانا النهاردة أرصفة الإبداع بيتكلم عن الفنون له حق يتجنن أحمد زكي فنفسه مسيطر على الدراما ارشميبدس الدراما سوفكليس المسرح قذاف الفن محيي إسماعيل.

وسخر رامز من تصرفات محيي إسماعيل، عقب استقباله في برنامج “كرسي الحقيقة”، قائلًا: “بيصفر كأنه واقف في غية حمام، أو في عصفورة تايهة منه بيدور عليها، وعمال يرقص كأنه ولا فيفي عبدة معانا.. دي تصرفات واحد عاقل تبقى مصيبة.. جاي يأخد حقن.

وخلال الفقرة الأولى تم توجيه بعض الأسئلة للفنان محيي إسماعيل ليعلق على مقدمة البرنامج أروى انت مقولتيش عليا القيصر ليه وترد أورى ممكن صفارة أطلع بيها فاصل.

محيي تعرض لصدمة فور رؤية رامز جلال وأصر على ممنح نفسه لقب “القيصر” ولكن مع بدء المقلب تراجع عن موقفه ومنح رامز جلال لقب أعظم ممثل في العالم، كما تعهد بالتوقف عن ممارسة تصرفاته الغريبة.

وظل إسماعيل يصرخ خلال ربطه في الكرسي، قائلًا: لا بدوخ يا رامز.. أنت أعظم ممثل في مصر، تعالى يلا.. أنا دوخت، فكني خلاص.