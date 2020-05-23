محيي إسماعيل: ذهبت للمستشفى بعد مقلب رامز

أعرب الفنان المصري محيي إسماعيل، عن سعادته بالمشاركة في مقلب رامز جلال ببرنامجه “رامز مجنون رسمي”، مشيرًا إلى أن الحلقة كانت رائعة.

وقال محيي: “أنا الحمدلله زي العفريت، وكنت مبسوط بالحلقة، والقرآن الشريف مكنتش أعرف المقلب ولا إن في رامز، الاتفاق كان مع أروى فقط واتفاجئت بوجود رامز”.

وأضاف: “اللي حصل كان مفاجأة معرفهاش، ولذلك أطالب بأن أحصل على أموال من رامز مقابل الحلقة التي فوجئت بها”.

وواصل: “كنت فاكر إن البرنامج لأروى ومفيش رامز، والخدعة كانت في إني أتكتف، ويا ريت بقى يوقفه العنف في المقالب دي، كفاية بقى، لإن في قسوة في التعذيب، ولكن الحلقة مكسرة الدنيا”.

وأكمل: “أنا تركت رامز يعمل الي هو عاوزه، لإني كنت متكتف والكرسي في كهربا، لذلك لما ألاقي حد يقولي أنا مجنون طبيعي إني أريحه، لإني مليش حرية أعمل أي حاجة، ولو عاندت المجنون هيتجنن أكتر، فكان لازم أريحه”.

وأردف: “بعد الحلقة رامز اختفى، وضربته بعد المقلب بس خلاص كان اللي حصل حصل، وأنا بطالب إن برامج العنف دي تتوقف تمامًا، أروى عملت لعبة الخبث واتكتفت وخلاص”.

وأكمل: “المفترض لما يتم استضافة نجم مع رامز يسألوه الأول لو عنده القلب أو الضغط، لأن لو حد اتعرض لخطر هيبقى الوضع مش كويس”.

وواصل: “أنا تعبت ورحت مستشفى الزهراء بعد المقلب، لأن المقلب كان جامد عليا، بس الحمدلله أنا كويس دلوقتي”.

وأوضح: “الناس قالوا إن الحلقة دي أهم حلقة في رمضان، وأهم من نبيلة عبيد وكله، والتقديم كان على أعلى مستوى وعاجبني”.

واختتم: “أنا بحب رامز جلال ولكن هو في البرنامج كان في منتهى القسوة، علشان يشوف القيصر – يقصد نفسه- هيكون قد المقلب وهيتحمل ولا لا”.

وسقط الفنان المصري محيي إسماعيل في فخ البرنامج المعروض على قناة “mbc مصر” والمخصص للإيقاع بضحاياه من نجوم الفن والمجتمع، حيث شهدت الحلقة مواقف مثيرة.

وفي الكواليس أبدى إسماعيل بعض التصرفات الغريبة مثل إطلاق الصافرات أثناء المشي والغناء والحديث بكبرياء ليصفه رامز بالمجنون.

بعدها شارك إسماعيل في الفقرة الحوارية مع الإعلامية أروى، وحين سؤالها عن إمكانية زواجه قال إنه لا يمانع في الزواج من فتاة مثل الإعلامية أروى، ووصف نفسه بالفنان الشهير والعبقري والفيلسوف.

وخلال عرض صورة رامز قال عنه إسماعيل إنه يحبه لكن عليه أن يصحح مسار الدعابات التي يطلقها فخرج جلال فجأة فأصيب إسماعيل بحالة رعب، ثم ظهر رامز جلال وبدأ المقلب بفقراته التي اعتاد الجمهور على رؤيتها طوال شهر رمضان المبارك.