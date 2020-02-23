محمية المرزوم بأبوظبي تختتم موسم الصيد التقليدي 2019 – 2020

(المستقلة)..اختتمت محمية المرزوم للصيد بمنطقة الظفرة، التي تشرف عليها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي موسم الصيد 2019 – 2020 الذي انطلق مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 2019، مسجلةً أكثر من 900 زائر من هواة الصيد بالصقور والصيد بالسلوقي العربي من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الجنسيات العربية والأجنبية.

وشهد الموسم زيارة العديد من السياح والشعراء ووسائل الإعلام المحلية والدولية المختلفة، والذين يقصدون المحمية بهدف الاستمتاع بالطبيعة والبيئة الخلابة التي تمتاز بها المحمية، وممارسة رياضات الصيد التقليدية وتدريب الصقور والسلوقي العربي في بيئة آمنة ومناسبة، وضمن إطار الصيد المستدام وتماشياً مع قانون الصيد في إمارة أبوظبي.

وأوضح مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عبيد خلفان المزروعي، أن الموسم حقق صيد نحو 1200 من الحبارى، وأكثر من 250 أرنب وذلك من خلال رحلات الصقارة التي تم من خلالها الصيد بالصقور، وعدد من الغزلان التي تم صيدها بواسطة السلوقي العربي.

واشار إلى أن الصيد في المحمية يقتصر على الصيد التقليدي دون الاستعانة بأية أسلحة، مؤكدا أن محمية المرزوم تسعى في جعل ابوظبي الوجهة الأساسية والأهم على المستوى العالمي والإقليمي في مجال البيزرة والصيد المستدام بالطرق التقليدية (الصقور والسلوقي العربي)، حيث تساهم المحمية في تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية والتراث الإماراتي الأصيل، والتأكيد في ذات الوقت على الدور الهام الذي تقوم به أبوظبي لترسيخ مبادئ الصيد المستدام، وتطوير مشاريع إكثار الصقور والحبارى في الأسر.

وأكد المزروعي أن المحمية اصبحت وجهة أساسية وعنوان لعشاق الصيد بالصقور والسلوقي العربي باستخدام وسائل تنقل بدائية، بهدف تعزيز الموروث التاريخي والحرص على استدامة الأنواع وتعزيز الوعي بالصقارة والمقناص وصون البيئة والتراث، وترسيخ مبادئ الصيد المُستدام، والترويج للطبيعة الخلابة التي تمتاز بها منطقة الظفرة .

وذكر ان عددا من الإعلاميين والصحفيين من داخل الإمارات ومن الدول الخليجية والعربية وبعض الوكالات الإخبارية الدولية، الذين وصفوا من خلال أعمالهم الصحفية طبيعة الحياة البرية في منطقة الظفرة بشكل عام ومحمية المرزوم بشكل خاص، كما تصدرت العديد من الصور التي تم التقاطها في محمية المرزوم على مدار مواسمها السابقة العديد من الصحف العالمية واختيارها من بين أفضل الصور التي تعزز الجوانب البيئية، إلى جانب استقطاب العديد من القنوات التلفزيونية الفضائية

من جانبه أشار أحمد سلطان بن هياي المنصوري، مدير المحمية، أن إدارة المحمية حرصت خلال الموسم الى توفر الحبارى من مراكز الإكثار المعروفة وليس من البرية، وتتيح فرصة الصيد بالصقور ضمن إطار قانوني ومراقب، حيث أنّ صيد الحبارى في البرية يُعدّ غير قانوني، لذا يتم توفيره بشكل قانوني من مراكز الإكثار ضمن إطار مُعتمد ومُنظم يضمن الإقبال عليه من قبل الصقارين، مشيراً إلى أنه يتم بعد انتهاء الموسم إطلاق أعداد من الطيور والحيوانات تفوق الأعداد التي تم صيدها وذلك بالتعاون مع مراكز الإكثار في إمارة أبوظبي.

وأضاف أن المحمية استقبلت العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية طيلة موسم الصيد الذي يبدأ مطلع نوفمبر ويستمر لغاية منتصف فبراير من كل عام، حيث توفر المحمية موادا إعلامية تتعلق بالصيد التقليدي الذي يعتمد على ممارسة رياضات الصيد بالصقور والصيد بالسلوقي العربي.

وتمتد محمية المرزوم للصيد على مساحة 923 كيلومتراً مربعاً، وتبعد عن مدينة أبوظبي 120 كيلومتراً وقد تمّ تسييجها بالكامل، وتُحيط بمنطقة الصيد محمية طبيعية شاسعة، حيث تتوفر عدّة نقاط مرتفعة يمكن استغلالها لمشاهدة الطبيعة والحيوانات في الموقع، وإلى جانب الحيوانات البرية، تحتوي المحمية على نبات الغضا الطبيعي والعديد من النباتات البرية الأخرى (مثل: الرمث، والشنان، والحاذ) التي تمتاز بها منطقة الظفرة بأبوظبي.