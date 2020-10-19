محمود ياسين سجل القرآن الكريم كاملا بصوته وأوصى بإذاعته بعد وفاته

المستقلة.. كشف الكاتب وحيد حمدي شقيق الفنانة الشهيرة عن مفاجأة تخص الفنان الراحل محمود ياسين مؤكدا، ان الراحل قام بتسجيل القرآن الكريم كاملا قبل وفاته في استديو خاص يملكه داخل الفيلا، وأوصى بإذاعة التسجيلات عقب وفاته، حتى يتذكره الناس بالدعاء بالرحمة والمغفرة.

وكشف وحيد حمدي عن المعلومة عبر حسابه بموقع الفيس بوك، عندما نشر صورة من ذكرياته مع زوج شقيقته الفنان الراحل محمود ياسين، وعلق عليها قائلا: هذه الصوره عمرها حوالي 30 سنة جمعتنا أنا وأبنى أحمد وكان عمره 7 شهور وأبيه محمود كما كنا نناديه أنا وأشقائى لأنه أصبح الأخ الأكبر لنا فقد تزوج شقيقتى شهيرة منذ 50 عام بالكمال والتمام حيث تزوجوا بعد وفاة والدى بعد ونصف وبالتحديد يوم 22 أكتوبر 1970 وكان عمرى حينها 18 عام فكان لنا بمثابة الأب والأخ الأكبر حتى وفاته أمس.

أضاف: أشهد أنه كان نعم الأب والأخ والصديق بأخلاقه الرفيعة معنا جميعا لن أنسى له مواقف عديدة، حضرت معه جلسات عديدة وهو يسجل القرأن الكريم بصوته المميز وأوصى بأن لأ يذاع الا بعد وفاته.

وتابع قائلا: من يقينى بالله الذي لم ولن يهتز أبدا، أنا على يقين إن أبيه محمود فى طريقة للجنة بعد أن دعى له بالرحمة والمغفرة الملايين من أبناء مصر والوطن العربى، فهناك حديث عن رسول الله صلى الله علية وسلم ما معناه إن لو شهد ثلاث أن هذا الرجل صالح تقبله الله قبولا حسنا فما بالكم بالملايين الذي شهدوا ودعوا له وإن لله وإليه راجعون، اللهم ما تغمده برحمتك وإدخله فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء، ولا أركم الله مكروها لعزيز لديكم.