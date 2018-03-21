محمد هنيدي يشعر بالشبه من توم كروز

(المستقلة)..يبدو أن الممثل محمد هنيدي من الأشخاص المحظوظين الذين يظهرون في صورة البطاقة الشخصية بشكل جيد.

للمرة الثانية يكشف هنيدي عن صورته في البطاقة الشخصية بعدما جددها، ويظهر فيها مبتسما على عكس الكثيرين.

نشر هنيدي صورته في البطاقة الشخصية عبر حسابه على Instagram وكتب ليشبه نفسه بالممثل توم كروز.

يذكر أن محمد هنيدي ينشغل حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل “أرض النفاق”، الذي يجمعه مع هنا شيحه، المأخوذ عن رواية بالاسم ذاتـه للكاتب يوسف السباعي، والتي سبق أن قدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس.

وتدور القصة حول “مسعود” غير القادر على تغيير حياته أو من حوله، وبالصدفة يرى محل لبيع “حبوب الأخلاق” فيشترى أخلاق الخير ولكنه يخسر كل شيء فيلجأ إلى شراء حبوب الصفات القبيحة مثل النفاق الذي يساعده على تولي أعلى المناصب وترضى عنه زوجته، ولكنه بالصدفة وعن طريق الخطأ يبتلع حبة الصراحة ليفضح كل شيء عن المحيطين به.

مسلسل “أرض النفاق” سيناريو وحوار أحمد عبد الله ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، إبراهيم عيسى، محمد ثروت، ليلى عز العرب، سلوى محمد علي ومحمد محمود.