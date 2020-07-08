محمد منير يغرد عن التحرش الجنسي ويعتذر للفتيات

(المستقلة)..انتقد محمد منير ظاهرة التحرش الجنسي، متوجهاً باعتذار لفتيات مصر، بعد ما أثير خلال الأيام الماضية من تعرض عدد كبير من الفتيات للتحرش من طالب الجامعة الأمريكية.

وقال منير في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي على موقع تويتر: “لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي وعلي طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الامثال في الدفاع عن كرامة المرأة و الاحتفاء بها .. اعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر”.

ويستعد النجم محمد منير للغناء من جديد في دار الأوبرا المصرية، والعودة إليها بعد غياب دام لمدة 12 عاماً، والتي تستعد هذه الأيام لحفل في الساحة يوم 17 تموز/يوليو مع بداية عودة أنشطتها الثقافية والفنية من جديد.

يأتي ذلك، بحسب ما نشره موقع مصراوي، بعد إجتماع للكينج مع وزيرة الثقافة المصري، دكتور إيناس عبد الدايم، حيث رحب منير بفكرة الحفل ليعود إلى الأوبرا بعد انقطاع 15 عاماً عنها.

ونشر محمد منير في حسابه أغنية “بنات” من ألبومه الشهير “أحمر شفايف”، ودون مقطع منها على صفحته: “في بلدي البنات.. كل البنات تحلم تضوي زي النجوم بتحلم ترفرف زي الرايات بتقدر تعاند وتقدر تثور لكن ساعات.. كتير م الساعات… دق الساعات بيجرح حاجات… ويخنق حاجات في بلدي البنات”

أغنية الناس في بلادي

وفي اليومين الماضيين، طرح محمد منير أغنية الناس في بلادي ليتم طرحها بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأغنية الناس في بلادي كانت آخر ما كتب الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي ومن ألحان محمد رحيم وهي من إنتاج الشركة العالمية لصاحبها مصطفى إسماعيل الذي إنتجها خصيصا لإهدائها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في ذكرى ثورة يونيو