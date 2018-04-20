محمد منير يغادر المستشفى

(المستقلة)..تعافى النجم الكبير محمد منير، من وعكته الصحية، وخرج من مستشفى دار الفؤاد أمس الخميس، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة.

وكان الطبيب المعالج لمحمد منير بمستشفى دار الفؤاد، قد أعلن نجاح العملية الجراحية التي أجراها للكينج، واستمرار فترة النقاهة بعد إجراء العملية وحالته الصحية مستقرة تمامًا وفي تحسن كبير، حسب اليوم السابع.

كان الكينج قد أحيا قبل أسابيع حفلاً غنائياً كبيرًا بالأقصر في ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية، وحضره الآلاف من جمهوره ومحبيه، كما أنه كان قبل دخوله المستشفى يقوم بالإعداد لألبومه القادم الذي اختار عددا من كلماته، وسيعيد تقديم أغاني أخرى من التراث سيكشف عنها قريبا.