محمد منير يرغب بالزواج .. ويصف فتاة احلامه

المستقلة /عبر الفنان محمد منير خلال الحلقة الرابعة من برنامج “سر الكينج”، عن رغبته في الزواج مجدداً وأن يصبح لديه طفل رغم أنه يبلغ من العمر 65 عاما.

وقال بصدق: “أنا أتمنى أن أكون متزوجا ولدي أولاد ولكن ربنا عوضني بأولاد أخواتي والأحفاد”.

وأضاف: “أنا ما زلت عضلات وأستطيع الزواج وليس لدي مشكلة والتي ترغب في الزواج مني تكلمني”.

وقال منير عن مواصفات فتاة أحلامه: “أنيقة وشيك ومثقفة وتجيد لغة وتتعامل معي وكذلك مع أصدقائي الأجانب، وأحتاجها تكون زوجة ترعاني وتحب أكلاتي المفضلة. أن تكون تحبني وأنا سأحبها وأحترمها وأقدرها وأشيلها فوق رأسي”.