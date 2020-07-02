محمد منير في اول حفلات دار الأوبرابعد عودة انشطتها

(المستقلة)..تستأنف وزارة الثقافة أنشطتها بدءًا من منتصف تموز/يوليو ، بطاقة تبلغ 25% في جميع قطاعاتها، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بذلك، في إطار إعادة الأنشطة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ويبدو أن الوزارة تسعى لعودة مميزة، حيث من المفترض أن يحيي الكينج محمد منير حفلًا في دار الأوبرا المصرية يوم الخميس 17 تموز/يوليو ، بحسب موقع «مصراوي».

ويأتي هذا الحفل بعد غياب 15 عامًا عن حفلات الكينج في دار الأوبرا، ويأتي كذلك بعد افتتاحه لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 العام الماضي في أولى مشاركات الكينج في المهرجان العريق منذ افتتاحه.

ويستعد محمد منير لطرح كليب أغنية «الناس في بلادي» يوم الجمعة ، وكان قد بدأ تصويره يوم الجمعة الماضي في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، واستمر التصوير حتى مساء الأحد.

وأحيا الكينج مؤخرًا حفلًا غنائيًا أونلاين من منزله قدم فيه باقة من أروع أغانيه وشاركه الغناء عدد من المغنين الشباب هم دينا الوديدي ونوران أبو طالب وأحمد زيزو.