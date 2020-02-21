محمد منير: غنيت بعد وفاة أمي بأربع ساعات

المستقلة /كشف الفنان المصري محمد منير، سرًا عن حياته الفنية وحبه للغناء والذي أنساه حزنه على رحيل والدته.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمر طاهر في برنامج “ريد بُل سر الكينج”: “مفيش حد مبيحبش الغناء، إلى بيبيع لنا برتقال في الشارع بيحب الغناء، المهندس بيحب الغناء، تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسي بحب الغنا، معرفش غنيت إيه، بس تداركت للحظة اني في حالة حزن، معرفش أغني، توقفت عن الغناء، لكن ما أجمل أن تختار مهنة، هي الإنسان كله، الإنسان لا يعشق إلا الفرحة، والفرحة مبتجيش إلا بالغنا”.

وأضاف: “أحيانا الحزن بيهربني من النجاح، ومن الغناء، لكن حتى الحزن الحل الوحيد ليه، هو أنك تغني، أنا أديتك مثل بأمي وهي ميتة من أربع ساعات، مكنتش أملك سلاح غير أني أغني”.

وتابع: “الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير المياة، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فا ملخص كل دا هو الغناء، علشان كدا أنا مختارتش حاجة غير أنى أغنى، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة”.