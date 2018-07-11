المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح تعيين المخرج والناقد محمد لبيب مديرا لدار عرض المسرح العائم الصغير التابعة لفرقة مسرح الشباب.

و من جانبه قال المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب ان تعيين الفنان محمد لبيب مدير لدار عرض المسرح العائم الصغير يأتي في إطار سياسة الدفع بطاقات وكوادر جديدة لتولي مواقع قيادية في البيت الفني للمسرح ، و ضمن رؤية مسرح الشباب خلال المرحلة المقبلة الساعية لاستغلال وإعادة توظيف أعضاء الفرقة المتميزين ، للاستفادة من قدراته مع قرب افتتاح المسرح العائم ، و الذي يخضع حاليا لعمليات تجديد وتطوير ومن المقرر إعادة تشغيله قريبا.

جدير بالذكر ان الفنان محمد لبيب يعمل باحثا للثقافة المسرحية بفرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح ، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما و النقد دفعة ٢٠٠١، عمل مخرجا بالعديد من فرق الثقافة الجماهيرية و الفرق المستقلة، كما أُختير كعضو لجان تحكيم بعدد من المهرجانات التي تنظمها وزارة الشباب و الرياضة.

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