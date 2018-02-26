محمد كريم يطالب بعدم استخدام عبارته في The Voice

(المستقلة)..طالب الممثل المصري محمد كريم إدارة مجموعة قنوات MBC بالتوقف عن استخدام جملته في برنامج The Voice الذي قدمه الموسم السابق.

وهنَّأ كريم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقدِّمَي الموسم الرابع من البرنامج؛ ناردين وبدر، وطالب MBC بالتوقف عن استخدام جملته “انتو لسه مسمعتوش حاجة” التي كان يردِّدها في الموسمين الأول والثاني من البرنامج، والتي يؤكد كريم أن الجملة ارتبطت به وتنسب إليه؛ نظراً إلى أنه صاحب الفكرة؛ ومن ثم حققت نجاحاً واسعاً في الموسمين السابقين.

وأشار كريم إلى أن على الشركة المنفذة للبرنامج الرجوع إليه وعدم استخدامها دون وجه حق، وأضاف: “ترديد جملتي دليل وتأكيد على نجاحي”.

ويُعرض برنامج The Voice على قنوات MBC يوم السبت أسبوعياً، وتضم لجنة التحكيم عاصي الحلاني، وأحلام الشامسي، وإليسا، ومحمد حماقي.