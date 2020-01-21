محمد علاوي ينفي تعرضه لضغوط او املاءات من الكتل السياسية . تغريدة

المستقلة / متابعة /- نفى محمد توفيق علاوي المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء القادم ، ان يكون قد تعرض لضغوط او املاءات او شروط من قبل الكتل السياسية ، مؤكدا ان ما تم تداوله من تغريدة تؤكد رفضه للترشيح فانه مفبركة ومختلقة جملةً وتفصيلا .

#العراق_ينتفض#محمد_توفيق_علاوي لقد تم وضع تغريدة مفبركة فضلاً عن مقال مفبرك تحت عنوان (ماذا حصل ليلة التكليف) ونشر بشكل واسع أن محمد علاوي رفض ترشحه بسبب إملاءات بعض الجهات السياسية ؛ احب ان أؤكد ان هذه التغريدة وهذا المقال مفبرك ومختلق جملةً وتفصيلا … (1/2) — محمد توفيق علاوي Mohammed Tawfik Allawi (@MohammedAllawi) January 21, 2020

وقال علاوي في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، لقد تم وضع تغريدة مفبركة فضلاً عن مقال مفبرك تحت عنوان (ماذا حصل ليلة التكليف) ونشر بشكل واسع أن محمد علاوي رفض ترشحه بسبب إملاءات بعض الجهات السياسية ؛ احب ان أؤكد ان هذه التغريدة وهذا المقال مفبرك ومختلق جملةً وتفصيلا .

#العراق_ينتفض #محمد_توفيق_علاوي حيث لم تملي علي اي جهة إلى حد الآن أي إملاءات وأي شروط؛ علماً اني اكدت اني لن اقبل في حالة تكليفي وزراءً وفق المحاصصة السياسية كالحكومات السابقة التي انتهت بالفشل واوصلت البلد إلى هذا الحال المزري (2/2) — محمد توفيق علاوي Mohammed Tawfik Allawi (@MohammedAllawi) January 21, 2020

واكد علاوي في تغريدة ثانية ، لم تملي علي اي جهة إلى حد الآن أي إملاءات وأي شروط؛ علماً اني اكدت اني لن اقبل في حالة تكليفي وزراءً وفق المحاصصة السياسية كالحكومات السابقة التي انتهت بالفشل واوصلت البلد إلى هذا الحال المزري .