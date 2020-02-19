محمد علاوي يحذر :فشل الحكومة يعني فشل النظام السياسي

المستقلة …كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي طلب الكتل السياسية خلال اجتماعه بهم بدعم غير مشروط.

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مصدر سياسي قال ، إن “علاوي طلب، خلال اجتماعه مع الكتل السياسية ، دعما غير مشروط، وحذر من أن “فشل الحكومة يعني فشل النظام السياسي العراقي بعد 2003 بالكامل”.

واضافت أن “علاوي، ينتظر تحديد موعد لعقد جلسة برلمانية لمنح الثقة لتشكيلة وزراء الحكومة الانتقالية”، موضحة ان “التشكيلة الوزارية وبرنامج الإصلاحات الحكومية اكتملا، وان علاوي ابلغ رئاسة مجلس النواب بذلك، وطلب تحديد موعد جلسة ودعوة اعضاء مجلس النواب، للتصويت على الاسماء التي اختارها للوزارات، اضافة للبرنامج الحكومي المقبل”.

وبينت ان “هيئة رئاسة مجلس النواب أبلغت علاوي بعقد الجلسة بأقرب فرصة، وأنها تتشاور مع رؤساء الكتل النيابية والاعضاء لضمان تمرير تصويت منح الثقة”، مبينة أنه “سيصدر بيان رسمي للدعوة إلى جلسة طارئة كون البرلمان بعطلة تشريعية دستورية”.