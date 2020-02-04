محمد علاوي يجري لقاءات مع قوى سياسية لمنحه حرية اختيار الكابينة الوزارية

المستقلة … أكد عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يخوض لقاءات سياسية يطلب من خلالها حرية اختيار الكابينة الوزارية، مشيراً إلى أن “ذلك لا يبدو متاحاً”.

وقال الصيادي في تصريح تابعته “المستقلة” إن “علاوي سيقدّم الحكومة هذا الشهر”، موضحاً أنه “أجرى لقاءات عدة مع قوى سياسية يوم أمس الإثنين، كانت ترتكز على طلب منحه حرية الاختيار”، مستدركاً بالقول: “لا يبدو أنّ ذلك متاح، على الأقل بما يتعلق بالوزارات السيادية والحساسة مثل الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية والتخطيط”.

وبشأن اختيار محمد علاوي، اضاف الصيادي أنّ “عملية الاختيار جاءت بعد صفقة فاسدة بين أطراف سياسية هدفها المحافظة على مناصبها والحصول على مكتسبات جديدة، وقتل المتظاهرين، وإنهاء الاحتجاجات بطريقة ثانية”.

وأوضح، أنّ “علاوي يعتقد بأنه سيكون بمأمن من الضغوط السياسية بسبب الحالة العامة في البلاد، لكن الأحزاب ستفرض أسماء للوزارات والمناصب الرفيعة والدرجات الخاصة وغيرها، وكلها ستكون شريكة، حتى تلك التي تدعي المعارضة، والأخرى التي تدعي الإصلاح”.

وتابع أنّ “البرلمان وما فيه من كتل سياسية، لا تزال مؤمنة بالمحاصصة القومية والطائفية، ولن تسمح بتمرير أي شخصية لأي منصب ما لم يكن متّفقاً عليها بواسطة الأحزاب”، معتبراً أنّ “كل الأحزاب التي وافقت على محمد علاوي، اتفقت في ما بينها على ضرب توجهات العراقيين والمتظاهرين عرض الحائط”.