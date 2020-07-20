محمد عساف يواسي جهاد السويطي

حرص محبوب العرب، الفنان الفلسطيني محمد عساف، على مواساة الشاب الفلسطيني جهاد السويطي، والذي أصبحت صورته وهو يتسلّق أسوار مستشفى العزل لرؤية والدته المسنّة المصابة بفيروس كورونا، حديث العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك عساف صورة جهاد التي انتشرت على “تويتر”، وعلق عليها قائلاً: “رحمها الله وصبّر القلوب الحزينة على فراق أغلى الناس”.

ووجه نصيحة إلى جمهوره: “ديروا بالكم على أهاليكم.. التزموا يا جماعة بالتباعد الاجتماعي الله يشفي كل مريض ويعافينا من الوباء”.

وكان الجمهورقد تفاعل مع صورة الشاب جهاد السويطي واصفين إياه بـ”الابن البار”، كما وصفوا القصة بالمؤثرة جدًا.