محمد عبده يعلق عن خلافات أحلام وأصالة

المستقلة /تحدث الفنان محمد عبده، عن رأيه بشأن الخلافات التي دبّت بين الفنانتين الإماراتية أحلام الشامسي والسورية أصالة نصري، موضحًا أن ما حدث بينهما من خلافات سيزول، لأن الجفاء الذي وقع كانت مساحته في صفحات التواصل الاجتماعي فقط، معتقدًا أنهما على المستوى الشخصي لن يمانعا في التصالح.

وقال محمد عبده في تصريحات تلفزيونية: “لا أعتقد أن هناك جفاء بين أحلام وأصالة إلا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ولكن في الحقيقة أحباب وأعرفهما تمامًا لأن الفنان لا يحمل حقدًا على فنان آخر وقد يكون الخلاف نوعا من من المشاكسة الإعلامية ستزول مع الوقت”.

وأضاف فنان العرب قائلًا إنه يعيش فترة حذر حاليًا في انتقالاته بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد مبينًا أنه يعيش حالة من الحذر في ظل هذه الظروف التي تقتضي الحماية وعدم التعرض لمثل هذه النوعية من الأمراض.

وأكد محمد عبده أن السعودية تعيش فترة أحلام الشباب بسبب الفعاليات الفنية التي شهدتها المملكة في الفترة الماضية مشيرًا إلى أن كل منطقة في السعودية أصبحت ترغب في إقامة فعالية ترفيهية أو غنائية خاصًة في المناطق التي كانت تشهد حظرًا على مستوى الفعاليات.