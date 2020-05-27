محمد عبده: اكتشفت أن أبنائي 10 وليسوا 9

لم يكن غريبًا على فنان العرب محمد عبده خروجه المتكرر عن النص من خلال تصريحاته المثيرة للجدل، وفي كل مرة يظهر فيها يتوقع المشاهد بما لا يدع للشك بأن “أبو نوره” لن يتوقف عن “الشطحات”.

ففي لقائه مساء أمس أطل على جمهوره، في حفلة افتراضية على “شاهد VIP”، بدعم من هيئة الترفيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، واشتكى “عبده” من الحجر الذي استمر قرابة الـ3 أشهر، وقال في رده على سؤال المذيع عن رأيه في الحجر الاحترازي قال: “ما بقا بيجاما ما لبسناها ما بقا ثوب ما لبسناه، وأولادي اكتشفت أنهم 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدّ فيهم، والحمدلله أننا في نعمه كبيرة وبين أبناءنا وأحبابنا”.

ووجد تصريح عبده تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بعفوية الفنان السعودي التي وصفوها بأنها “من طِيب خاطر”.

ولكن آخرين أبدوا انزعاجهم من التجمع الذي ظهر به “عبده” إلى جانب أفراد فرقته الموسيقية، مركدين أنه كان من المفترض أن يكون بعيدًا عنهم بسبب كورونا، ونزولاً لتحذيرات وزارة الصحة التي تطالب كبار السن بالابتعاد قدر الإمكان عن الازدحام واحترام التباعد الاجتماعي.

وفي نفس السياق وصف فنان العرب، رفيق دربه الراحل طلال مداح بأنه صاحب التاريخ الغنائي الحقيقي النظيف الشجي، فهو القائد لهذه المسيرة ونحن مكملون لهذه المسيرة”، مشيرًا إلى أن أول بلد سيقوم بزيارته هو فرنسا بسبب وجود عائلته من زوجته الفرنسيه في باريس.

وقبل الحفل فاجأ عبدالرحمن عبده نجل فنان العرب الجمهور بتصريح قال فيه إن والده يعاني من الاكتئاب بسبب تواجده داخل منزله طوال فترة الحظر الذي تفرضه المملكة العربية السعودية احترازيًا للحد من انتشار فايروس كورونا، والذي امتد إلى قرابة الـ3 أشهر حتى الآن.

وأضاف عبدالرحمن الابن الأكبر للفنان محمد عبده في تغريدة له عبر تويتر: “إللي يسأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف..”.

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من محبي محمد عبده، وأبدى الجمهور تخوفه من وضع الفنان الصحي، ومن مرحلة الاكتئاب التي يمر بها.