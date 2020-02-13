محمد صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حصد المصري محمد صلاح،نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلن ليفربول في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر فوز صلاح (27 عاما) بجائزة أفضل لاعب في الفريق الشهر الماضي، بعدما سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

وتفوق صلاح على زميليه جوردان هندرسون وأليسون بيكر، الذين كانا مرشحين أيضا للجائزة.

وتعليقا على فوزه بالجائزة قال صلاح للموقع الرسمي للنادي: “أنا سعيد للغاية، وكما قلت من قبل عدة مرات، أهم شيء هو الفوز بالمباريات، وأعتقد أننا أدينا بشكل جيد هذا الشهر، لذا أتمنى مواصلة السير على هذا النهج.”

يذكر أن صلاح شارك في 6 مواجهات مع الليفر خلال الشهر المنصرم، بواقع 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدة بكأس الاتحاد الإنجليزي.