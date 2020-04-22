محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع الزعيم

قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحب الفنان عادل إمام، ويحترمه وإن له مكانة لديه، ولكن اجتماعهما في عمل فني واحد أمر صعب.

وأكد في تصريحاته لصحيفة “الجمهورية” أنه يتمنى أن يمثل أمامه ولو مشهد ضيف شرف قائلا: “بعد مسلسل الأسطورة كلمت محمد إمام وقولته متحرمنيش أنه يبقى في تاريخي وقفت مشهد حتى واحد قدام عادل إمام”.

وأشار رمضان إلى أن هناك صعوبة في أن يجتمعان بعمل واحد قائلا: “طبعا إنتاجيا الموضوع صعب جدا إن منتج يدفع له ويدفع لي الأجر.. ممكن بعد كدة مش هيلاقي يعيش”.

وبسؤاله عن فكرة وجود عادل إمام كضيف شرف في عمل له قال: “لا طبعا مستحيل .. الصغير هو اللي يروح للكبير”.

وانتهى رمضان، من تصوير مسلسل “البرنس” المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل 3 أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التى سبقت الزفاف عدة مشاهد فى منطقة “الكيت كات” تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.