محمد رمضان يغني ويرقص مع جمهوره في العيد

(المستقلة)..شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي على Instagram بمجموعة من الفيديوهات وهو يغني برفقة جمهوره في الساحل الشمالي.

وحرص العديد من محبي الفنان محمد رمضان على التقاط الصور والفيديوهات خلال رقصه معهم على الشاطئ في الساحل الشمالي اثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان كشف عن تأجيل مشروع مسلسل الإمبراطور الذي من المفترض أن يتناول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة.

وأعلن رمضان أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي.