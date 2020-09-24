محمد رمضان يستعد لديو جديد مع مطرب إفريقي شهير

المستقلة..كشف الفنان محمد رمضان، عن تعاون جديد مع مطرب أفريقي شهير، ضمن سلسلة الدويتوهات التي قام بها مؤخرًا، وكان اَخرها مع الكونغولي«ميتر جيمس»، في أغنيته الجديد «يا حبيبي».

وقال رمضان، في مداخلة هاتفية مع جيهان عبدالله، ببرنامجها (أجمد 7)، على إذاعة إف إم، في حلقة أمس الأربعاء، إنه يستعد لديو جديد مع المطرب النيجيري الشهير دافيدو، والذي وصفه رمضان بأهم مطرب في نيجيريا الاَن، كما أن شعبيته كبيرة في أفريقيا«.

وتابع رمضان، الأغنية أختير لها عنوان مؤقت هو «دايموند»، وأضاف: «أنا مهتم بأفريقيا لأنها قارتنا وإحنا جزء منها، ومهم أن يعود التعاون بين أبناء القارة السمراء من جديد، وارى أن الحكومة تستعى في ذلك الاَن، لأن الترابط لم يعد موجود بيننا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومن الجيد أن يعود هذا التعاون الفني والتجاري والصناعي، وأعتقد إنه لدينا دور كبير كقوة ناعمة مؤثرة على الشعوب في ذلك».

«دافيدو» ولد في أمريكا وهو من أصل نيجيري، واسمه الحقيقي ديفيد أديجي، ولكن عرف على المسرح باسم دافيدو، وهو من مواليد 1992، وأطلق أول ألبوماته «Omo Baba Olowo» عام 2012.

وأطلق محمد رمضان، مجموعة من الدويتوهات في الفترة الأخيرة بدأت مع المغربي سعد لمجرد، ثم مع الأرمني سوبر ساكو، وتلاه مع الكونغولي ميتر جيمس.