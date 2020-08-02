محمد رمضان يرتدي ساعة بـ 275 ألف دولار!

(المستقلة)… ليس جديداً أن يفاجئنا الفنان الشهير محمد رمضان بأسلوبه المميز، ولكنه أطل علينا هذه المرة بساعة جديدة وباهظة الثمن، فما هي هذه الساعة ولم ستود أن ترتديها (بالأحلام طبعا)؟

ساعة أكثر شهرة من الفيديو كليب

ظهرت ساعة محمد رمضان في صورة جديدة له على حسابه عبر إنستقرام هدفها الإعلان عن فيديو كليب جديد لأغنية “تيك توكا”، إلا أن الساعة نالت إعجابا أكثر من الفيديو والأغنية سواء ونالت تعليقات كثيرة بين مؤيد لجمالها ومنتقد لسعرها!

ساعة بـ 275 ألف دولار!

أجل سعرها أغلى من سعر سيارة!! والسبب أنها مصنوعة من الذهب الأبيض وتحتوي على أكثر من 900 ماسة ضمن إطارها الداخلي والخارجي، أظن أن الأمر بات مبررا قليلا أو لا؟

لكن ما هي ماركة هذه الساعة التي نالت كل هذه الضجة؟؟

تبين أن الساعة تنتمي لدار باتيك فيليب السويسرية، وهي ساعة Patek Philippe 5719/1G Nautilus، علماً أن باتيك فيليب هي من أهم الماركات الصانعة للساعات الفاخرة في العالم. لم أعطيك كل هذه المعلومات؟ لأنه ربما تريد سبباً مقنعاً لشرائها! .(النهاية)