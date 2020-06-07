محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

( المستقلة)…. نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع ابنه علي على صفحته الرسمية “فيسبوك” من كواليس تصوير كليب “كورونا فيروس”، لكنه تفاجأ بتعليق إحدى المُتابعات.

وعلقت المتابعة على الصورة قائلة: “أسود زي أبوه المصيبة انه محدش من عياله في جمال امهم او لونها”.

لم يصمت رمضان تجاه التنمر على ابنه، ورد عليها قائلاً: “أنا فخور بلوني ولون ابويا واولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض”.

وكان الفنان المصري محمد رمضان، قد تعرض منذ أيام للسخرية من قِبل جمهوره بعدما قام بنشر مقطع فيديو ظهر به الفنان الإسباني إنريكي أرسي نجم مسلسل La casa de papel، وهو يهنئه بمناسبة عيد ميلاده.

وجرى تداول الفيديو بشكل واسع بين محبي الفنان المصري ليؤكد العديد من المتابعين بعدها بساعات أن الفيديو يحمل لوغو لموقع “Starzly” وهو موقع يقوم على مبدأ أن الشخص يدفع مبلغا من المال مقابل الحصول على فيديو من نجم أو آخرين مهمين ليوجهوا له رسالة في عيد ميلاده.

وبعدها أعاد رمضان نشر الفيديو مع تغيير التعليق وحذف لوغو الموقع، وكتب على الفيديو أنه أرسل إليه من قبل صديقه redone، ثم حذف الفيديو مرة أخرى وأعاد نشره مع تغيير التعليق كاملا.( النهاية)